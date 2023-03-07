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Неретин Иван Григорьевич

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Место рождения

Чурюково

Дата рождения

1927

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Неретин Григорий Яковлев

Мать: Неретина Анастасия Ефимовна

Смерть
2000
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