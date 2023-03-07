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Неретин Иван Григорьевич
Неретин Иван Григорьевич
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Место рождения
Чурюково
Дата рождения
1927
Дата смерти
2000
Пол
Мужской
Отец
Неретин Григорий Яковлев
1896 г.р.
Мать
Неретина (Чурилова) Анастасия Ефимовна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Неретин Григорий Яковлев
Мать:
Неретина Анастасия Ефимовна
Чурюково
Смерть
2000
Чурюково
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