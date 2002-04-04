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Комзелев/Камзелев Парфентий

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Место рождения

Шацкий уезд, Раково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шацкий уезд, Раково
Рождение ребёнка
1899

Сын: Комзелев Ефим

Мать ребёнка: Комзелева Александра

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Половинкина Мария

Мать ребёнка: Комзелева Александра

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
01.04.1912

Дочь: Половинкина Дарья

Мать ребёнка: Комзелева Александра

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комзелев Иван

Мать ребёнка: Комзелева Александра

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комзелев Григорий

Мать ребёнка: Комзелева Александра

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягодкина Марфа

Мать ребёнка: Комзелева Александра

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Смерть
Неизвестно
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