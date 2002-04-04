Комзелев/Камзелев Парфентий
Место рожденияШацкий уезд, Раково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Шацкий уезд, Раково
Рождение ребёнка
1899
Сын: Комзелев Ефим
Мать ребёнка: Комзелева Александра
Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Половинкина Мария
Мать ребёнка: Комзелева Александра
Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
01.04.1912
Дочь: Половинкина Дарья
Мать ребёнка: Комзелева Александра
Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комзелев Иван
Мать ребёнка: Комзелева Александра
Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комзелев Григорий
Мать ребёнка: Комзелева Александра
Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ягодкина Марфа
Мать ребёнка: Комзелева Александра
Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Смерть
Неизвестно