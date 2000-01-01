Ягодкина (Комзелева) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягодкина (Комзелева) Марфа

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Место рождения

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1870 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комзелев/камзелев Парфентий

Мать: Комзелева Александра

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ягодкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягодкин Иван

Смерть
Неизвестно
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