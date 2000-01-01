Ягодкина (Комзелева) Марфа
Место рожденияШацкий уезд, Раково/Ямбирно
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комзелев/камзелев Парфентий
Мать: Комзелева Александра
Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ягодкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ягодкин Иван
Смерть
Неизвестно