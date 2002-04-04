Комзелева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Комзелев Ефим
Отец ребёнка: Комзелев/камзелев Парфентий
Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Половинкина Мария
Отец ребёнка: Комзелев/камзелев Парфентий
Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
01.04.1912
Дочь: Половинкина Дарья
Отец ребёнка: Комзелев/камзелев Парфентий
Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комзелев Иван
Отец ребёнка: Комзелев/камзелев Парфентий
Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комзелев Григорий
Отец ребёнка: Комзелев/камзелев Парфентий
Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ягодкина Марфа
Отец ребёнка: Комзелев/камзелев Парфентий
Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Смерть
1950
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Казанское кладбище