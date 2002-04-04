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Комзелева Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Комзелев Ефим

Отец ребёнка: Комзелев/камзелев Парфентий

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Половинкина Мария

Отец ребёнка: Комзелев/камзелев Парфентий

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
01.04.1912

Дочь: Половинкина Дарья

Отец ребёнка: Комзелев/камзелев Парфентий

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комзелев Иван

Отец ребёнка: Комзелев/камзелев Парфентий

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комзелев Григорий

Отец ребёнка: Комзелев/камзелев Парфентий

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягодкина Марфа

Отец ребёнка: Комзелев/камзелев Парфентий

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Смерть
1950
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Казанское кладбище
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