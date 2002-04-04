Половинкина (Комзелева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловинкина (Комзелева) Дарья

Половинкина (Комзелева) Дарья

avatar

Место рождения

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно

Дата рождения

01.04.1912

Дата смерти

04.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1912

Отец: Комзелев/камзелев Парфентий

Мать: Комзелева Александра

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
06.02.1932

Дочь: Чернецова Мария

Отец ребёнка: Половинкин Яков

Рождение ребёнка
1937

Сын: Половинкин Александр

Отец ребёнка: Половинкин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинкин Яков

Смерть
04.04.2002
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Казанское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close