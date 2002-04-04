Половинкина (Комзелева) Дарья
Место рожденияШацкий уезд, Раково/Ямбирно
Дата рождения01.04.1912
Дата смерти04.04.2002
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1912
Отец: Комзелев/камзелев Парфентий
Мать: Комзелева Александра
Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
06.02.1932
Дочь: Чернецова Мария
Отец ребёнка: Половинкин Яков
Рождение ребёнка
1937
Сын: Половинкин Александр
Отец ребёнка: Половинкин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Половинкин Яков
Смерть
04.04.2002
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Казанское кладбище