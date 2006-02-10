Комзелев Ефим
Место рожденияШацкий уезд, Раково/Ямбирно
Дата рождения1899
Дата смерти1973
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Комзелев/камзелев Парфентий
Мать: Комзелева Александра
Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
07.11.1927
Сын: Комзелев Алексей
Мать ребёнка: Комзелева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комзелева Анна
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Казанское кладбище