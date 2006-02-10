Комзелев Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комзелев Ефим

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Место рождения

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно

Дата рождения

1899

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Комзелев/камзелев Парфентий

Мать: Комзелева Александра

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
07.11.1927

Сын: Комзелев Алексей

Мать ребёнка: Комзелева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комзелева Анна

Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Казанское кладбище
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