Половинкина (Комзелева) Мария
Место рожденияШацкий уезд, Раково/Ямбирно
Дата рождения1910
Дата смерти1992
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Комзелев/камзелев Парфентий
Мать: Комзелева Александра
Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
31.08.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Половинкин Яков
Рождение ребёнка
1938
Сын: Половинкин Алексей
Отец ребёнка: Половинкин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Валентин
Отец ребёнка: Половинкин Яков
Смерть
1992
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Казанское кладбище