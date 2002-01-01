Половинкина (Комзелева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкина (Комзелева) Мария

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Место рождения

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно

Дата рождения

1910

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Комзелев/камзелев Парфентий

Мать: Комзелева Александра

Шацкий уезд, Раково/Ямбирно
Рождение ребёнка
31.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Половинкин Яков

Рождение ребёнка
1938

Сын: Половинкин Алексей

Отец ребёнка: Половинкин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинкин Валентин

Отец ребёнка: Половинкин Яков

Смерть
1992
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Казанское кладбище
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