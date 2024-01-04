Плотников Константин Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Константин Никанорович

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Место рождения

Респ. Карелия Russia

Дата рождения

08.09.1862

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1842 г.р.

Жена

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1862

Отец: Плотников Никанор Иванович

Мать: Плотникова Мария Дмитриевна Дмитриевна

Респ. Карелия Russia
Бракосочетание
1889

Жена: Плотникова Анна Константиновна Константиновна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Плотников Владимир Константинович

Мать ребёнка: Плотникова Анна Константиновна Константиновна

г.Петрозаводск
Рождение ребёнка
03.09.1891

Дочь: Кислякова Вера Константинова

Мать ребёнка: Плотникова Анна Константиновна Константиновна

Петрозаводск
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Папаникогло-Плотникова Зинаида Константинова

Мать ребёнка: Плотникова Анна Константиновна Константиновна

Петрозаводск
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Дистерло Мария Константинова

Мать ребёнка: Плотникова Анна Константиновна Константиновна

Петрозаводск
Рождение ребёнка
19.01.1897

Дочь: Оппенгейм Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Плотникова Анна Константиновна Константиновна

г.Петрозаводск
Рождение ребёнка
1898

Сын: Плотников (умер Во Младенчестве) Алексей Константинович

Мать ребёнка: Плотникова Анна Константиновна Константиновна

г.Петрозаводск
Бракосочетание
1908

Жена: Плотникова Елизавета Аркадьевна

Рождение ребёнка
?.08.1910

Дочь: Плотникова Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Плотникова Елизавета Аркадьевна

СПб
Рождение ребёнка
29.05.1912

Дочь: Плотникова Серафима Константиновна

Мать ребёнка: Плотникова Елизавета Аркадьевна

СПб
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Плотников Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Плотникова Елизавета Аркадьевна

Петроград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плотникова Елизавета Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Плотникова Анна Константиновна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Плотникова Анна Константиновна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников (умер Во Младенчестве) Александр Константинович

Мать ребёнка: Плотникова Анна Константиновна Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
кандидат богословия
Смерть
1924
Новоузенск, Саратовская область Russia
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