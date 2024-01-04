Плотников Константин Никанорович
Место рожденияРесп. Карелия Russia
Дата рождения08.09.1862
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Кислякова Вера Константинова
Мать ребёнка: Плотникова Анна Константиновна Константиновна
Дочь: Папаникогло-Плотникова Зинаида Константинова
Мать ребёнка: Плотникова Анна Константиновна Константиновна
Дочь: Дистерло Мария Константинова
Мать ребёнка: Плотникова Анна Константиновна Константиновна
Дочь: Оппенгейм Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Плотникова Анна Константиновна Константиновна
Сын: Плотников (умер Во Младенчестве) Алексей Константинович
Мать ребёнка: Плотникова Анна Константиновна Константиновна
Дочь: Плотникова Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Плотникова Елизавета Аркадьевна
Дочь: Плотникова Серафима Константиновна
Мать ребёнка: Плотникова Елизавета Аркадьевна
Сын: Плотников Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Плотникова Елизавета Аркадьевна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плотникова Елизавета Аркадьевна
Сын: ?
Мать ребёнка: Плотникова Анна Константиновна Константиновна
Сын: ?
Мать ребёнка: Плотникова Анна Константиновна Константиновна