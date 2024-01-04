Плотникова (Благовещенская) Анна Константиновна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Благовещенская) Анна Константиновна Константиновна

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Место рождения

Republic of Karelia Russia

Дата рождения

1869

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Republic of Karelia Russia
Бракосочетание
1889

Муж: Плотников Константин Никанорович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Плотников Владимир Константинович

Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович

г.Петрозаводск
Рождение ребёнка
03.09.1891

Дочь: Кислякова Вера Константинова

Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович

Петрозаводск
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Папаникогло-Плотникова Зинаида Константинова

Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович

Петрозаводск
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Дистерло Мария Константинова

Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович

Петрозаводск
Рождение ребёнка
19.01.1897

Дочь: Оппенгейм Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович

г.Петрозаводск
Рождение ребёнка
1898

Сын: Плотников (умер Во Младенчестве) Алексей Константинович

Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович

г.Петрозаводск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников (умер Во Младенчестве) Александр Константинович

Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1899
Петрозаводск
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