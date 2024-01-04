Плотникова (Благовещенская) Анна Константиновна Константиновна
Место рожденияRepublic of Karelia Russia
Дата рождения1869
Дата смерти1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1889
Рождение ребёнка
1890
Сын: Плотников Владимир Константинович
Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович
г.Петрозаводск
Рождение ребёнка
03.09.1891
Дочь: Кислякова Вера Константинова
Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович
Петрозаводск
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Папаникогло-Плотникова Зинаида Константинова
Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович
Петрозаводск
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Дистерло Мария Константинова
Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович
Петрозаводск
Рождение ребёнка
19.01.1897
Дочь: Оппенгейм Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович
г.Петрозаводск
Рождение ребёнка
1898
Сын: Плотников (умер Во Младенчестве) Алексей Константинович
Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович
г.Петрозаводск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1899
Петрозаводск