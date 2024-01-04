Дистерло (Плотникова) Мария Константинова
Место рожденияПетрозаводск
Дата рождения1895
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Петрозаводск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дистерло Михаил Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1968
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище