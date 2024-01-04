Дистерло (Плотникова) Мария Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дистерло (Плотникова) Мария Константинова

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Место рождения

Петрозаводск

Дата рождения

1895

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Плотников Константин Никанорович

Мать: Плотникова Анна Константиновна Константиновна

Петрозаводск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дистерло Михаил Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1968
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище
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