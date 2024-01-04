Оппенгейм (Плотникова) Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оппенгейм (Плотникова) Валентина Константиновна

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Место рождения

г.Петрозаводск

Дата рождения

19.01.1897

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1897

Отец: Плотников Константин Никанорович

Мать: Плотникова Анна Константиновна Константиновна

г.Петрозаводск
Бракосочетание
1918

Муж: Оппенгейм Николай Константинович

Рождение ребёнка
14.02.1920

Дочь: Салло (соколинская) Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Оппенгейм Николай Константинович

Санкт-Петербург, Russia
Бракосочетание
1928

Муж: Салло Евгений Янович

Работа или профессия
Неизвестно
счетовод
Смерть
1980
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
5 пр-кт Металлистов, , , 195248 санкт петербург, Russian Federation
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