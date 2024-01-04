Оппенгейм (Плотникова) Валентина Константиновна
Место рожденияг.Петрозаводск
Дата рождения19.01.1897
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1897
г.Петрозаводск
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
14.02.1920
Дочь: Салло (соколинская) Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Оппенгейм Николай Константинович
Санкт-Петербург, Russia
Бракосочетание
1928
Муж: Салло Евгений Янович
Работа или профессия
Неизвестно
счетовод
Смерть
1980
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
5 пр-кт Металлистов, , , 195248 санкт петербург, Russian Federation