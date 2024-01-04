Оппенгейм Николай Константинович
Место рожденияМалая Вишера, Новгородская обл. Russia
Дата рождения25.11.1896
Дата смерти20.10.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
14.02.1920
Дочь: Салло (соколинская) Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Оппенгейм Валентина Константиновна
Санкт-Петербург, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
мичман
Смерть
20.10.1919
Похороны
Неизвестно
188532 Форт Красная горка, Leningrad Oblast Russia