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Оппенгейм Николай Константинович

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Место рождения

Малая Вишера, Новгородская обл. Russia

Дата рождения

25.11.1896

Дата смерти

20.10.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Вишера, Новгородская обл. Russia
Бракосочетание
1918

Жена: Оппенгейм Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
14.02.1920

Дочь: Салло (соколинская) Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Оппенгейм Валентина Константиновна

Санкт-Петербург, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
мичман
Смерть
20.10.1919
Похороны
Неизвестно
188532 Форт Красная горка, Leningrad Oblast Russia
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