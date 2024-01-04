Салло (Соколинская) (Оппенгейм) Галина Евгеньевна
Место рожденияСанкт-Петербург, Russia
Дата рождения14.02.1920
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1920
Санкт-Петербург, Russia
Бракосочетание
24.04.1945
Развод
31.07.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколинский Кирилл Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
топораф
Смерть
2015
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище