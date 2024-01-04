Салло (Соколинская) (Оппенгейм) Галина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салло (Соколинская) (Оппенгейм) Галина Евгеньевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Russia

Дата рождения

14.02.1920

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1920

Отец: Оппенгейм Николай Константинович

Мать: Оппенгейм Валентина Константиновна

Санкт-Петербург, Russia
Бракосочетание
24.04.1945

Муж: Соколинский Кирилл Александрович

Развод
31.07.1946

Муж: Соколинский Кирилл Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколинский Кирилл Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
топораф
Смерть
2015
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище
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