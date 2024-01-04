Папаникогло-Плотникова (Плотникова) Зинаида Константинова
Место рожденияПетрозаводск
Дата рождения1892
Дата смерти02.03.1923
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Петрозаводск
Бракосочетание
22.04.1922
Петроград
Рождение ребёнка
06.02.1923
Сын: Папаникогло Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Папаникогло Георгий Константинович
Петроград
Работа или профессия
Неизвестно
филолог
Смерть
02.03.1923
Петроград / Petrograd, Russian Federation Russia
Похороны
Неизвестно
Петроград