Папаникогло-Плотникова (Плотникова) Зинаида Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папаникогло-Плотникова (Плотникова) Зинаида Константинова

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Место рождения

Петрозаводск

Дата рождения

1892

Дата смерти

02.03.1923

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Плотников Константин Никанорович

Мать: Плотникова Анна Константиновна Константиновна

Петрозаводск
Бракосочетание
22.04.1922

Муж: Папаникогло Георгий Константинович

Петроград
Рождение ребёнка
06.02.1923

Сын: Папаникогло Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Папаникогло Георгий Константинович

Петроград
Работа или профессия
Неизвестно
филолог
Смерть
02.03.1923
Петроград / Petrograd, Russian Federation Russia
Похороны
Неизвестно
Петроград
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