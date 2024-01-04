Плотникова (Златомрежева) Елизавета Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Златомрежева) Елизавета Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1908

Муж: Плотников Константин Никанорович

Рождение ребёнка
?.08.1910

Дочь: Плотникова Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович

СПб
Рождение ребёнка
29.05.1912

Дочь: Плотникова Серафима Константиновна

Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович

СПб
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Плотников Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович

Петроград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1925
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