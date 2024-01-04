Плотникова (Златомрежева) Елизавета Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
?.08.1910
Дочь: Плотникова Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович
СПб
Рождение ребёнка
29.05.1912
Дочь: Плотникова Серафима Константиновна
Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович
СПб
Рождение ребёнка
15.11.1914
Сын: Плотников Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович
Петроград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плотников Константин Никанорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1925