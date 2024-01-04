Плотникова (Ржановская) Мария Дмитриевна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
08.09.1862
Сын: Плотников Константин Никанорович
Отец ребёнка: Плотников Никанор Иванович
Респ. Карелия Russia
Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Смерть
1890
Похороны
Неизвестно
петрозаводск, Респ. Карелия Russian Federation