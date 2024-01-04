Плотникова (Ржановская) Мария Дмитриевна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Ржановская) Мария Дмитриевна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1861

Муж: Плотников Никанор Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1862

Сын: Плотников Константин Никанорович

Отец ребёнка: Плотников Никанор Иванович

Респ. Карелия Russia
Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Смерть
1890
Похороны
Неизвестно
петрозаводск, Респ. Карелия Russian Federation
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