Шагиахметов Шагвали Шагиахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагиахметов Шагвали Шагиахметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1881

Дата смерти

Около 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1881

Отец: Шагихмед Рахматуллинович

Мать: Асхаб

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минзямал Садретдиновна

Рождение ребёнка
01.12.1903

Дочь: Заляутдинова (Ахметова) Минсула Шагавалиевна

Мать ребёнка: Минзямал Садретдиновна

Рождение ребёнка
13.11.1906

Дочь: Закина (Ахметова) Бибиджамал Шагавалиевна

Мать ребёнка: Минзямал Садретдиновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Ханафеева) Минафа Шавалиевна

Мать ребёнка: Минзямал Садретдиновна

Рождение ребёнка
21.05.1913

Дочь: (Ахметшина) Фатима Шагавалиевна

Мать ребёнка: Минзямал Садретдиновна

Смерть
Около 1914
Причина смерти: в первой мировой войне
Рождение ребёнка
18.12.1915

Дочь: Хуснуллина (Шагиахметова) Миннегуль Шагваливна

Мать ребёнка: Минзямал Садретдиновна

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