Шагиахметов Шагвали Шагиахметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1881
Дата смертиОколо 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1881
Отец: Шагихмед Рахматуллинович
Мать: Асхаб
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минзямал Садретдиновна
Рождение ребёнка
01.12.1903
Дочь: Заляутдинова (Ахметова) Минсула Шагавалиевна
Мать ребёнка: Минзямал Садретдиновна
Рождение ребёнка
13.11.1906
Дочь: Закина (Ахметова) Бибиджамал Шагавалиевна
Мать ребёнка: Минзямал Садретдиновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Ханафеева) Минафа Шавалиевна
Мать ребёнка: Минзямал Садретдиновна
Рождение ребёнка
21.05.1913
Дочь: (Ахметшина) Фатима Шагавалиевна
Мать ребёнка: Минзямал Садретдиновна
Смерть
Около 1914
Причина смерти: в первой мировой войне
Рождение ребёнка
18.12.1915
Дочь: Хуснуллина (Шагиахметова) Миннегуль Шагваливна
Мать ребёнка: Минзямал Садретдиновна