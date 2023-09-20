(Ханафеева) Минафа Шавалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.10.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно