(Ханафеева) Минафа Шавалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ханафеева) Минафа Шавалиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Шагиахметов Шагвали Шагиахметович

Мать: Минзямал Садретдиновна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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