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Минзямал Садретдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1884

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1884

Отец: Садретдин Морадымович

Мать: Бибигайша Ахмедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагиахметов Шагвали Шагиахметович

Рождение ребёнка
01.12.1903

Дочь: Заляутдинова (Ахметова) Минсула Шагавалиевна

Отец ребёнка: Шагиахметов Шагвали Шагиахметович

Рождение ребёнка
13.11.1906

Дочь: Закина (Ахметова) Бибиджамал Шагавалиевна

Отец ребёнка: Шагиахметов Шагвали Шагиахметович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Ханафеева) Минафа Шавалиевна

Отец ребёнка: Шагиахметов Шагвали Шагиахметович

Рождение ребёнка
21.05.1913

Дочь: (Ахметшина) Фатима Шагавалиевна

Отец ребёнка: Шагиахметов Шагвали Шагиахметович

Рождение ребёнка
18.12.1915

Дочь: Хуснуллина (Шагиахметова) Миннегуль Шагваливна

Отец ребёнка: Шагиахметов Шагвали Шагиахметович

Смерть
1963

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