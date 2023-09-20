Минзямал Садретдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1884
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1884
Отец: Садретдин Морадымович
Мать: Бибигайша Ахмедовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1903
Дочь: Заляутдинова (Ахметова) Минсула Шагавалиевна
Отец ребёнка: Шагиахметов Шагвали Шагиахметович
Рождение ребёнка
13.11.1906
Дочь: Закина (Ахметова) Бибиджамал Шагавалиевна
Отец ребёнка: Шагиахметов Шагвали Шагиахметович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Ханафеева) Минафа Шавалиевна
Отец ребёнка: Шагиахметов Шагвали Шагиахметович
Рождение ребёнка
21.05.1913
Дочь: (Ахметшина) Фатима Шагавалиевна
Отец ребёнка: Шагиахметов Шагвали Шагиахметович
Рождение ребёнка
18.12.1915
Дочь: Хуснуллина (Шагиахметова) Миннегуль Шагваливна
Отец ребёнка: Шагиахметов Шагвали Шагиахметович
Смерть
1963