Заляутдинова (Ахметова) Минсула Шагавалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заляутдинова (Ахметова) Минсула Шагавалиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1903

Дата смерти

01.04.1984

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903

Отец: Шагиахметов Шагвали Шагиахметович

Мать: Минзямал Садретдиновна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.04.1984

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