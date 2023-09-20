Заляутдинова (Ахметова) Минсула Шагавалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1903
Дата смерти01.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.01.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.08.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.04.1984