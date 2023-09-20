Закина (Ахметова) Бибиджамал Шагавалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1906
Рождение ребёнка
25.05.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно