(Ахметшина) Фатима Шагавалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ахметшина) Фатима Шагавалиевна

(Ахметшина) Фатима Шагавалиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1913

Дата смерти

28.09.2005

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
21.05.1913

Отец: Шагиахметов Шагвали Шагиахметович

Мать: Минзямал Садретдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметшин Гарайша

Рождение ребёнка
05.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметшин Гарайша

Рождение ребёнка
09.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметшин Гарайша

Рождение ребёнка
05.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметшин Гарайша

Рождение ребёнка
28.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметшин Гарайша

Рождение ребёнка
04.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметшин Гарайша

Рождение ребёнка
04.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметшин Гарайша

Рождение ребёнка
07.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметшин Гарайша

Смерть
28.09.2005

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