(Ахметшина) Фатима Шагавалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1913
Дата смерти28.09.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахметшин Гарайша
Рождение ребёнка
05.01.1935
Рождение ребёнка
09.08.1936
Рождение ребёнка
05.03.1940
Рождение ребёнка
28.03.1943
Рождение ребёнка
04.04.1946
Рождение ребёнка
04.11.1950
Рождение ребёнка
07.12.1953
Смерть
28.09.2005