Ахметшин Гарайша
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1908
Дата смерти27.07.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1935
Рождение ребёнка
09.08.1936
Рождение ребёнка
05.03.1940
Рождение ребёнка
28.03.1943
Рождение ребёнка
04.04.1946
Рождение ребёнка
04.11.1950
Рождение ребёнка
07.12.1953
Смерть
27.07.1975