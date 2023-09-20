Ахметшин Гарайша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметшин Гарайша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1908

Дата смерти

27.07.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ахметшина) Фатима Шагавалиевна

Рождение ребёнка
05.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ахметшина) Фатима Шагавалиевна

Рождение ребёнка
09.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ахметшина) Фатима Шагавалиевна

Рождение ребёнка
05.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ахметшина) Фатима Шагавалиевна

Рождение ребёнка
28.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ахметшина) Фатима Шагавалиевна

Рождение ребёнка
04.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ахметшина) Фатима Шагавалиевна

Рождение ребёнка
04.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ахметшина) Фатима Шагавалиевна

Рождение ребёнка
07.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ахметшина) Фатима Шагавалиевна

Смерть
27.07.1975

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