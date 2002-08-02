Хуснуллина (Шагиахметова) Миннегуль Шагваливна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснуллина (Шагиахметова) Миннегуль Шагваливна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1915

Дата смерти

02.08.2002

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
18.12.1915

Отец: Шагиахметов Шагвали Шагиахметович

Мать: Минзямал Садретдиновна

Рождение ребёнка
07.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Габдулхай Хамидуллович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Габдулхай Хамидуллович

Рождение ребёнка
16.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Габдулхай Хамидуллович

Рождение ребёнка
01.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Габдулхай Хамидуллович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Габдулхай Хамидуллович

Рождение ребёнка
10.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Габдулхай Хамидуллович

Рождение ребёнка
07.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Габдулхай Хамидуллович

Смерть
02.08.2002

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