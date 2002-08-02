Хуснуллина (Шагиахметова) Миннегуль Шагваливна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1915
Дата смерти02.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1915
Рождение ребёнка
07.04.1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
16.07.1941
Рождение ребёнка
01.08.1946
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
10.11.1951
Рождение ребёнка
07.05.1955
Смерть
02.08.2002