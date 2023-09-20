Хуснуллин Габдулхай Хамидуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснуллин Габдулхай Хамидуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1908

Дата смерти

05.09.1990

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1908

Отец: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович

Мать: Мохубзямал Замалетдиновна

Рождение ребёнка
07.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина (Шагиахметова) Миннегуль Шагваливна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина (Шагиахметова) Миннегуль Шагваливна

Рождение ребёнка
16.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина (Шагиахметова) Миннегуль Шагваливна

Рождение ребёнка
01.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина (Шагиахметова) Миннегуль Шагваливна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина (Шагиахметова) Миннегуль Шагваливна

Рождение ребёнка
10.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина (Шагиахметова) Миннегуль Шагваливна

Рождение ребёнка
07.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина (Шагиахметова) Миннегуль Шагваливна

Смерть
05.09.1990

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