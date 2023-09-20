Мохубзямал Замалетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохубзямал Замалетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1887

Дата смерти

21.07.1927

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

1908 г.р.
1912 г.р.
1915 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1887

Отец: Замалетдин Габдулнафигович

Мать: Шафисизямал Залялетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуснуллин Абдильхат

Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуснуллин Абдилкадир

Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович

Рождение ребёнка
24.03.1908

Сын: Хуснуллин Габдулхай Хамидуллович

Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Каусория

Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Хуснуллин Габдулхак

Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Хуснуллин Абдул Хамидуллович

Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович

Рождение ребёнка
30.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович

Смерть
21.07.1927
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович

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