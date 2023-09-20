Мохубзямал Замалетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1887
Дата смерти21.07.1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хуснуллин Абдильхат
Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хуснуллин Абдилкадир
Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович
Рождение ребёнка
24.03.1908
Сын: Хуснуллин Габдулхай Хамидуллович
Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Каусория
Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Хуснуллин Габдулхак
Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Хуснуллин Абдул Хамидуллович
Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович
Рождение ребёнка
30.12.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович
Смерть
21.07.1927
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович