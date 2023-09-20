Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1882
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1882
Отец: Хуснулла Хасанович
Мать: Гайнизямал Ахмедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хуснуллин Абдильхат
Мать ребёнка: Мохубзямал Замалетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хуснуллин Абдилкадир
Мать ребёнка: Мохубзямал Замалетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: дияров Мухамат бадрутдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1908
Сын: Хуснуллин Габдулхай Хамидуллович
Мать ребёнка: Мохубзямал Замалетдиновна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Каусория
Мать ребёнка: Мохубзямал Замалетдиновна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Хуснуллин Габдулхак
Мать ребёнка: Мохубзямал Замалетдиновна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Хуснуллин Абдул Хамидуллович
Мать ребёнка: Мохубзямал Замалетдиновна
Рождение ребёнка
30.12.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мохубзямал Замалетдиновна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мохубзямал Замалетдиновна
Смерть
1960