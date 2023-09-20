Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуснуллин Хамидулла Хуснуллович

Хуснуллин Хамидулла Хуснуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1882

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

1908 г.р.
1912 г.р.
1915 г.р.
1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1882

Отец: Хуснулла Хасанович

Мать: Гайнизямал Ахмедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуснуллин Абдильхат

Мать ребёнка: Мохубзямал Замалетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуснуллин Абдилкадир

Мать ребёнка: Мохубзямал Замалетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: дияров Мухамат бадрутдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1908

Сын: Хуснуллин Габдулхай Хамидуллович

Мать ребёнка: Мохубзямал Замалетдиновна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Каусория

Мать ребёнка: Мохубзямал Замалетдиновна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Хуснуллин Габдулхак

Мать ребёнка: Мохубзямал Замалетдиновна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Хуснуллин Абдул Хамидуллович

Мать ребёнка: Мохубзямал Замалетдиновна

Рождение ребёнка
30.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мохубзямал Замалетдиновна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мохубзямал Замалетдиновна

Смерть
1960

Мы используем куки для улучшения работы сайта.