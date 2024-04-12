Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Аянот Дмитрий Борисович
Мать: Паскалия
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна
Мать ребёнка: Аянот Сарра (Сарандина) Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Аянот Сарра (Сарандина) Васильевна
Бракосочетание
До 1857
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Аянот Сарра (Сарандина) Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: Аянот Сарра (Сарандина) Васильевна
Рождение ребёнка
01.02.1866
Дочь: Варвара Георгиевна
Мать ребёнка: Аянот Сарра (Сарандина) Васильевна
Смерть
Неизвестно