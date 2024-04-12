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Паскалия

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

СК
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Место
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Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.,зап.-30.
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Стириона Дмитриевна

Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович

Бракосочетание
До 1804

Муж: Аянот Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Аянот Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович

ГАДО,Ф - 131-1-106,,рев.ск.-1850г.,зап. № 27.
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: София Дмитриевна

Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Аянот Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович

ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.-31
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич

Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Аянот Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович

ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап. № 27.
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Аянот Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович

Смерть
Неизвестно
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