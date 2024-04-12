Паскалия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1781
ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.,зап.-30.
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Стириона Дмитриевна
Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович
Бракосочетание
До 1804
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович
ГАДО,Ф - 131-1-106,,рев.ск.-1850г.,зап. № 27.
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: София Дмитриевна
Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.-31
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич
Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап. № 27.
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Аянот Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Аянот Дмитрий Борисович
Смерть
Неизвестно