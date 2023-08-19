Аянот Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
До 1878
Рождение ребёнка
21.10.1879
Дочь: София Николаевна
Мать ребёнка: Аянот Варвара Киприоновна
Николаевская церковь,м/к-1879г.,лист-154,зап.-37,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
17.04.1881
Мать ребёнка: Аянот Варвара Киприоновна
Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-12,зап.,-21,ГАДО,Ф - 426-1-4
Бракосочетание
14.11.1883
Рождение ребёнка
04.03.1888
Дочь: Кириакия Николаевна
Мать ребёнка: Пичахчи Агриппина Афанасьевна
Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-93,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Аянот Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: Пичахчи Агриппина Афанасьевна
Рождение ребёнка
07.02.1906
Сын: Аянот Константин Николаевич
Мать ребёнка: Пичахчи Агриппина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно