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Аянот Николай Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич

Мать: Аянот Сарра (Сарандина) Васильевна

Бракосочетание
До 1878

Жена: Аянот Варвара Киприоновна

Рождение ребёнка
21.10.1879

Дочь: София Николаевна

Мать ребёнка: Аянот Варвара Киприоновна

Николаевская церковь,м/к-1879г.,лист-154,зап.-37,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
17.04.1881

Сын: Аянот Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Аянот Варвара Киприоновна

Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-12,зап.,-21,ГАДО,Ф - 426-1-4
Бракосочетание
14.11.1883

Жена: Пичахчи Агриппина Афанасьевна

Рождение ребёнка
04.03.1888

Дочь: Кириакия Николаевна

Мать ребёнка: Пичахчи Агриппина Афанасьевна

Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-93,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Аянот Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: Пичахчи Агриппина Афанасьевна

Рождение ребёнка
07.02.1906

Сын: Аянот Константин Николаевич

Мать ребёнка: Пичахчи Агриппина Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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