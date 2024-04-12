Аянот Афанасий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Рождение ребёнка
1923
Сын: Аянот Евстафий Афанасьевич
Мать ребёнка: Аянот Екатерина Даниловна
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно