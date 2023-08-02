Аянот Евстафий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
05.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аянот София Филипповна
Рождение ребёнка
17.10.1956
Сын: Аянот Николай Евстафиевич
Мать ребёнка: Аянот София Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аянот София Филипповна
Смерть
1962