Аянот Николай Евстафиевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1956
Дата смерти06.10.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1956
Отец: Аянот Евстафий Афанасьевич
Мать: Аянот София Филипповна
Рождение ребёнка
1972
Рождение ребёнка
1975
Рождение ребёнка
1980
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аянот Валентина
Смерть
06.10.2008
Похороны
Неизвестно