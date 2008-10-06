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Аянот Николай Евстафиевич

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.10.1956

Дата смерти

06.10.2008

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1955 г.р.
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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1956

Отец: Аянот Евстафий Афанасьевич

Мать: Аянот София Филипповна

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Валентина

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Валентина

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аянот Валентина

Смерть
06.10.2008
Похороны
Неизвестно
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