Аянот (Барьяхтар) София Филипповна
Место рождения
Дата рождения16.03.1925
Дата смерти23.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1925
Рождение ребёнка
05.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аянот Евстафий Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.10.1956
Сын: Аянот Николай Евстафиевич
Отец ребёнка: Аянот Евстафий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.2003