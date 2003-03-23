Аянот (Барьяхтар) София Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аянот (Барьяхтар) София Филипповна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

16.03.1925

Дата смерти

23.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1925

Отец: Барьяхтар Филипп Захарович

Мать: Барьяхтар Мария Ильинична

Рождение ребёнка
05.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аянот Евстафий Афанасьевич

Рождение ребёнка
17.10.1956

Сын: Аянот Николай Евстафиевич

Отец ребёнка: Аянот Евстафий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аянот Евстафий Афанасьевич

Смерть
23.03.2003
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