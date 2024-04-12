Аянот Дмитрий Борисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиОколо 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Аянот Борис
Мать: Аянот Анастасия
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.-31.
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Стириона Дмитриевна
Мать ребёнка: Паскалия
Бракосочетание
До 1804
Жена: Паскалия
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Паскалия
ГАДО,Ф - 131-1-106,,рев.ск.-1850г.,зап. № 27.
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: София Дмитриевна
Мать ребёнка: Паскалия
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Паскалия
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.-31
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Паскалия
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич
Мать ребёнка: Паскалия
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Паскалия
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап. № 27.
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Паскалия
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Аянот Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Паскалия
Похороны
Около 1827
Смерть
Около 1827
Причина смерти: Болезнь | ГАДО,Ф 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.-30