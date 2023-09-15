Аянот Савва Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАянот Савва Георгиевич

Аянот Савва Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич

Мать: Аянот Сарра (Сарандина) Васильевна

Бракосочетание
26.10.1881

Жена: Аянот Евдокия Федоровна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба , ГАДО - Ф-426-1-4,/стр.№ 34 /, м/к - 1881г./ зап.№ 5 /
Рождение ребёнка
1882

Сын: Аянот Феофант Саавич

Мать ребёнка: Аянот Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
19.03.1883

Дочь: Сарра Саввина

Мать ребёнка: Аянот Евдокия Федоровна

Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-105,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
18.10.1885

Дочь: Василиса Саввична

Мать ребёнка: Аянот Евдокия Федоровна

Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-195,зап.-45,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Аянот Федор Саввич

Мать ребёнка: Аянот Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
10.12.1887

Дочь: Сарра Саввична

Мать ребёнка: Аянот Евдокия Федоровна

Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-68,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
1899

Сын: Аянот Дмитрий Саввич

Мать ребёнка: Аянот Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Аянот Савва Саввич

Мать ребёнка: Аянот Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close