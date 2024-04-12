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(Аянот - ст.) Сарра Саввина

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

19.03.1883

Дата смерти

28.04.1888

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1883

Отец: Аянот Савва Георгиевич

Мать: Аянот Евдокия Федоровна

Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-105,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
28.04.1888
Причина смерти: Болезнь-корь | Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-126,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-1-5
Похороны
29.04.1888
ГАДО, Ф- 426-1-5 / стр.№ 126 /,м/к 1888г. - / зап.№ 7 /
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