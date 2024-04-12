Аянот Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
26.10.1881
Николаевская церковь с.Новая Каракуба , ГАДО - Ф-426-1-4,/стр.№ 34 /, м/к - 1881г./ зап.№ 5 /
Рождение ребёнка
1882
Сын: Аянот Феофант Саавич
Отец ребёнка: Аянот Савва Георгиевич
Рождение ребёнка
19.03.1883
Дочь: Сарра Саввина
Отец ребёнка: Аянот Савва Георгиевич
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-105,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
18.10.1885
Дочь: Василиса Саввична
Отец ребёнка: Аянот Савва Георгиевич
Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-195,зап.-45,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Аянот Федор Саввич
Отец ребёнка: Аянот Савва Георгиевич
Рождение ребёнка
10.12.1887
Дочь: Сарра Саввична
Отец ребёнка: Аянот Савва Георгиевич
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-68,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
1899
Сын: Аянот Дмитрий Саввич
Отец ребёнка: Аянот Савва Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Аянот Савва Саввич
Отец ребёнка: Аянот Савва Георгиевич
Смерть
Неизвестно