Чувашев Стефан Фирсов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Чувашев Фирс Федоров
Мать: Чувашева Мария Родионова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мавра Стефанова
Мать ребёнка: Чувашева Домна Космина
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ксения Стефанова
Мать ребёнка: Чувашева Епистимия Иакимова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Чувашев Александр Степанович
Мать ребёнка: Чувашева Епистимия Иакимова
Рождение ребёнка
1800
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чувашева Епистимия Иакимова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувашева Домна Космина
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1838