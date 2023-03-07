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Чувашев Стефан Фирсов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Чувашев Фирс Федоров

Мать: Чувашева Мария Родионова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мавра Стефанова

Мать ребёнка: Чувашева Домна Космина

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ксения Стефанова

Мать ребёнка: Чувашева Епистимия Иакимова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Чувашев Александр Степанович

Мать ребёнка: Чувашева Епистимия Иакимова

Рождение ребёнка
1800

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чувашева Епистимия Иакимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Епистимия Иакимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Домна Космина

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1838
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