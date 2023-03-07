Чувашева Епистимия Иакимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиМежду 1834 и 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ксения Стефанова
Отец ребёнка: Чувашев Стефан Фирсов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Чувашев Александр Степанович
Отец ребёнка: Чувашев Стефан Фирсов
Рождение ребёнка
1800
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чувашев Стефан Фирсов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1834 и 1838