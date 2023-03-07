Чувашева Епистимия Иакимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Епистимия Иакимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Между 1834 и 1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

1785 г.р.
1791 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ксения Стефанова

Отец ребёнка: Чувашев Стефан Фирсов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Чувашев Александр Степанович

Отец ребёнка: Чувашев Стефан Фирсов

Рождение ребёнка
1800

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чувашев Стефан Фирсов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Стефан Фирсов

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1834 и 1838
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