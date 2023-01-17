деревня Ежово, деревня Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Ежово

Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Вятский уезд
1888Ежевская (Ежи), д. каз.при рч. Средней Кордяге.8135156988Волостное правление. Станция.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Кирово-Чепецкий район
28091Ежоводеревня58°17'50°45'O-39-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Селезеневское сельское поселение
33618434111д Ежоводеревня
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