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Чувашев Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Чувашев Стефан Фирсов

Мать: Чувашева Епистимия Иакимова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Чувашев Георгий Александрович

Мать ребёнка: Чувашева Гликирия Стефанова

Рождение ребёнка
1814

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чувашева Гликирия Стефанова

Рождение ребёнка
11.07.1821 ст.

Дочь: Чувашева Улита Александровна

Мать ребёнка: Чувашева Гликирия Стефанова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Чувашев Матвей Александрович

Мать ребёнка: Чувашева Гликирия Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Гликирия Стефанова

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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