Чувашев Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Чувашев Стефан Фирсов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Чувашев Георгий Александрович
Мать ребёнка: Чувашева Гликирия Стефанова
Рождение ребёнка
1814
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чувашева Гликирия Стефанова
Рождение ребёнка
11.07.1821 ст.
Дочь: Чувашева Улита Александровна
Мать ребёнка: Чувашева Гликирия Стефанова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чувашев Матвей Александрович
Мать ребёнка: Чувашева Гликирия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно