Чувашева Домна Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Домна Космина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

До 1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мавра Стефанова

Отец ребёнка: Чувашев Стефан Фирсов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Стефан Фирсов

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1810
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