Чувашева Домна Космина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиДо 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мавра Стефанова
Отец ребёнка: Чувашев Стефан Фирсов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1810