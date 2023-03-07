Чувашева (Ситникова) Мария Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева (Ситникова) Мария Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Татьяна Фирсова

Отец ребёнка: Чувашев Фирс Федоров

Рождение ребёнка
1761

Сын: Чувашев Стефан Фирсов

Отец ребёнка: Чувашев Фирс Федоров

Рождение ребёнка
1765

Сын: Чувашев Михаил Фирсов

Отец ребёнка: Чувашев Фирс Федоров

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Христина Фирсова

Отец ребёнка: Чувашев Фирс Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Фирс Федоров

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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