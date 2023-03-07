Чувашева (Ситникова) Мария Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Татьяна Фирсова
Отец ребёнка: Чувашев Фирс Федоров
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Чувашев Фирс Федоров
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Чувашев Фирс Федоров
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Христина Фирсова
Отец ребёнка: Чувашев Фирс Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашев Фирс Федоров
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно