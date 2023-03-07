Чувашев Михаил Фирсов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Чувашев Фирс Федоров
Мать: Чувашева Мария Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувашева Анна Доминанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувашева Ирина Космина
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1825