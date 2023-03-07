Чувашев Михаил Фирсов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашев Михаил Фирсов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Чувашев Фирс Федоров

Мать: Чувашева Мария Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Анна Доминанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Ирина Космина

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1825
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