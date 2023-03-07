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Чувашев Фирс Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Чувашев Федор Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Татьяна Фирсова

Мать ребёнка: Чувашева Мария Родионова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Чувашев Стефан Фирсов

Мать ребёнка: Чувашева Мария Родионова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Чувашев Михаил Фирсов

Мать ребёнка: Чувашева Мария Родионова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Христина Фирсова

Мать ребёнка: Чувашева Мария Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Мария Родионова

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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