Чувашев Фирс Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Чувашев Федор Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Татьяна Фирсова
Мать ребёнка: Чувашева Мария Родионова
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Чувашева Мария Родионова
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Чувашева Мария Родионова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Христина Фирсова
Мать ребёнка: Чувашева Мария Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувашева Мария Родионова
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно