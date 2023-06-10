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Пономарев Иван Матвеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Пономарев Матвей Петрович

Мать: Пономарева (Бекетова) Марья Дементьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева (Рязанцева) Евдокия Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: (Пономарева) Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева (Рязанцева) Евдокия Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: (Пономарева) Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева (Рязанцева) Евдокия Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Пономарев Епифан Иванович

Мать ребёнка: Пономарева (Рязанцева) Евдокия Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Пономарева Ефимья Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева (Рязанцева) Евдокия Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Смерть
1826
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 13об

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