Пономарев Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: (Пономарева) Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Пономарева (Рязанцева) Евдокия Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: (Пономарева) Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Пономарева (Рязанцева) Евдокия Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Пономарев Епифан Иванович
Мать ребёнка: Пономарева (Рязанцева) Евдокия Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Пономарева Ефимья Ивановна
Мать ребёнка: Пономарева (Рязанцева) Евдокия Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Смерть
1826
ГАСО, рев1834 13об