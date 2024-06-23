Пономарев Епифан Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Анна Титовна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Кузнецова (Пономарева) Марья Епифановна
Мать ребёнка: Пономарева Анна Титовна
ГАСО, 24-25-330-48л
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мячева (Пономарева) Евдокия Епифановна
Мать ребёнка: Пономарева Анна Титовна
ГАСО, 24-25-330-48л
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Пономарева Ефросинья Епифановна
Мать ребёнка: Пономарева Анна Титовна
ГАСО, 24-25-330-48л
Смерть
Неизвестно