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Пономарев Епифан Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Пономарев Иван Матвеевич

Мать: Пономарева (Рязанцева) Евдокия Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Анна Титовна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Кузнецова (Пономарева) Марья Епифановна

Мать ребёнка: Пономарева Анна Титовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-48л
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мячева (Пономарева) Евдокия Епифановна

Мать ребёнка: Пономарева Анна Титовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-48л
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Пономарева Ефросинья Епифановна

Мать ребёнка: Пономарева Анна Титовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-48л
Смерть
Неизвестно

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