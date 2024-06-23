Мячева (Пономарева) Евдокия Епифановна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Пономарев Епифан Иванович
Мать: Пономарева Анна Титовна
ГАСО, 24-25-330-48л
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мячев Егор Павлович
ГАСО, рев1834, 51л
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мячев Ефим Егорович
Отец ребёнка: Мячев Егор Павлович
ГАСО, 179-1-213-70об
Смерть
Неизвестно