Мячева (Пономарева) Евдокия Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячева (Пономарева) Евдокия Епифановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Пономарев Епифан Иванович

Мать: Пономарева Анна Титовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-48л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячев Егор Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 51л
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мячев Ефим Егорович

Отец ребёнка: Мячев Егор Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-70об
Смерть
Неизвестно

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