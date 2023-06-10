Пономарева Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Савина Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Пономарев Епифан Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Пономарева Ефимья Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Иван Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Смерть
Неизвестно